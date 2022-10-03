3 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 22:36 — REGNUM Согласно новому опросу, опубликованному менее чем за шесть недель до промежуточных выборов в США, Демократическая партия близка к проигрышу республиканцам в борьбе за голоса латиноамериканских избирателей.

Выборы США Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Проведенный среди тысячи зарегистрированных латиноамериканских избирателей опрос NBC News и Telemundo выявил, что 54% хотят, чтобы демократы сохранили контроль над Конгрессом в ноябре. Для сравнения, это на пять процентных пунктов меньше, чем в октябре 2020 года, и на целых 13 пунктов меньше, чем в ноябре 2018 года.

«Хотя латиноамериканцы и продолжают склоняться к поддержке Демократической партии и предпочитают демократический контроль над Конгрессом, республиканцы имеют более высокую долю голосов, чем ранее», — сказала Айлин Кардона-Арройо из NBC News, помогавшая проводить опрос.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Джо Байден фактически сказал, что он рад, что мы переживаем высокие цены на газ, так как это помогает нам перейти на зеленую энергию. Проблема в том, что зеленая энергия находится на расстоянии десятилетий от удовлетворения наших энергетических потребностей. В настоящее время она покрывает около 3% наших потребностей. Из-за Байдена ее смогут позволить себе только богатые люди», — пишет FormerGrasshopper.

«Я помню старые добрые времена, когда у нас были низкие цены на бензин, низкая инфляция, низкие цены на продукты питания, низкие счета за электроэнергию и безопасная граница. К сожалению, все это изменилось 20 января 2021 года, когда президент Трамп покинул свой пост!» — восклицает ga72 396a.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мой голос не стоит ни одного красного цента. Однако в результате безответственных законов о расходах, принятых демократами, и исполнительных приказов президента в сочетании с Байденфляцией я обнаружил, что больше не могу позволить себе голосовать ни за одного демократа на любой должности», — рассказывает ricnok#fjb.

«Всем тем людям моложе 40 лет, которые не помнят Джимми Картера: держитесь за свои чеки, вас ждет нелегкая поездка. За последние полтора года мы потеряли 12 триллионов долларов богатства. Потребуется два десятилетия, чтобы вернуть их», — указывает tokenandthejoe.

«Инфляция — это отвратительный провал Джо Байдена и демократов. Она вызывает серьезный стресс, трудности и раскол по всей стране. Избиратели будут думать об этом в первую очередь, когда будут голосовать в ноябре», — предупреждает FormerGrasshopper.

«Голосование — это мираж, отвлечение внимания обычных американских граждан, которые цепляются за устаревшую веру в то, что их голоса действительно имеют значение», — убежден tjmonk.

«К сожалению для демократов — инфляция является постоянным напоминанием об их неудачах. Каждый день нам об этом напоминают. Никакая риторика не заставит нас забыть об этом», — считает johnn707.

«Тот, кто считает, что Демократическая партия хорошо работает, должен провести исследование политики Байдена. Я не могу вспомнить ни одной хорошей вещи, которая помогла бы людям из рабочего класса. Он думает, что делает хорошую работу, печатая деньги, которых у нас нет. Посмотрите, к чему это привело. Раньше я был демократом», — делится CIa747.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мексиканцы очень трудолюбивы, вежливы, религиозны, ориентированы на семью и консервативны. Другими словами, они не склонны быть демократами. Они не хотят, чтобы Америка была похожа на Мексику — они просто бегут оттуда. Они нужны нам в Республиканской партии. Демократы сильно просчитались, большинство нелегалов в конце концов станут республиканцами», — уверен stonetalons.

Напомним, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает вариант отставки министра финансов Джанет Йеллен и руководителя Национального экономического совета Брайана Диза после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре этого года.

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