Красногорск, 3 октября, 2022, 22:33 — ИА Регнум. В военкоматах Московской области поставлена задача избегать ошибок при подготовке повесток. Об этом 3 октября заявил губернатор Андрей Воробьёв. В своём Telegram-канале он рассказал о важности предотвращения ошибок в ходе частичной мобилизации граждан. Об этом губернатор сообщил в личном телеграм-канале.

Kremlin.ru Андрей Воробьев

«Президент поставил задачу исправлять и не допускать в будущем ошибок, связанных с частичной мобилизацией. Мы видим, какая нагрузка лежит на военкоматах. Специалисты приводят в порядок учетные карточки 24/7, но иногда всё же повестки приходят по ошибке: человек заболел, получил новую специальность или поменялся состав семьи», — написал Воробьев.

Губернатор также отметил, что в некоторых случаях граждане желают стать добровольцами, поэтому подобные ситуации разбирают отдельно.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал необходимую амуницию и технику для мобилизованных, которые сейчас находятся в Таманской дивизии в Наро-Фоминске. Мобилизованным привезли квадрокоптеры, разгрузочные жилеты, зимние спальники, которые выдерживают холода до 30 градусов мороза, баллистические очки, активные наушники, тактические костюмы и рюкзаки, а также резиновые зимние сапоги.