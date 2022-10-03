Ижевск, , 21:54 — REGNUM Бывший заместитель главы МВД по Удмуртии, полковник внутренней служб Сергей Поволоцкий назначен руководителем научно-производственного объединения «Специальная техника и связь». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба НПО.

Отставка

Объединение входит в структуру МВД и является его головным научно-техническим подразделением. В том числе, НПО занимается созданием и внедрением специальных технических средств.

ИА REGNUM напоминает, Поволоцкий с 1993 года служит в органах внутренних дел. С 1999 года занимает руководящие посты в подразделениях МВД России. В 2007 году он был назначен заместителем министра внутренних дел — начальника штаба. Затем занял пост замглавы министерства внутренних дел по Удмуртии.