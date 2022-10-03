Милан, Италия, 3 октября, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Первое место по уровню преступности в Италии занимает Милан, таковы опубликованные 3 октября результаты исследования ведущей деловой газеты страны Il Sole 24 Ore.

Steffen Schmitz Милан

В частности, отмечается, что в Милане происходит больше всего краж (на 100 тысяч населения), также город занимает второе место по числу грабежей и третье — по числу преступлений, совершаемых ОПГ.

В числе других городов-«лидеров» рейтинга — Римини, Турин, Болонья и Рим.