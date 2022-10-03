Мехико, 3 октября, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Ураган «Орлин» добрался до западного побережья Мексики, сообщает 3 октября Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC).

Ураган

На момент подхода к побережью Мексики скорость ветра достигала 120 км/ч, соответствуя первой, самой низшей, категории мощности ураганов по шкале Саффира-Симпсона.

Ураган подошёл к берегам Мексики в районе туристического города Масатлан. В этих районах отменены занятия в школах, закрыты порты и организуются пункты временного размещения людей.

На данный момент о разрушениях и пострадавших людях данных не поступало.