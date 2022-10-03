Москва, , 21:39 — REGNUM Страны, поставляющие вооружение киевскому режиму, должны понимать, что втягиваются в конфликт с Россией, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Сейчас важно, чтобы те страны, которые поддерживают ведение войны на [территории бывш. УССР] понимали, что мы будем разговаривать со всеми, кто передает технику, вооружение, направляет наемников по-другому. И они должны знать это», — сказал Володин ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

«Это часть нашей страны, мы ее никому не отдадим, решения все приняты. Поэтому, когда они обсуждают вопрос оказания военной помощи [киевскому режиму,] должны понимать, они втягиваются в конфликт уже с РФ. Как бы они это не маскировали, ничего не получится. Поэтому отчет должны себе отдавать», — отметил спикер Госдумы.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума ратифицировала договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Совфед обсудит документы на заседании 4 октября.

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