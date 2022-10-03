Челябинск, , 21:26 — REGNUM Некоторые из мобилизованных по ошибке жителей Челябинской области отказались возвращаться домой. Об этом сообщила 3 октября областной омбудсмен Юлия Сударенко.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

По её словам, родственники граждан обращались к ней и настаивали на том, что его близкого призвали ошибочно. «Однако, мужчины, иногда даже имея основания для отсрочки, выражали стойкое желание выполнить свой долг!» — отметила Сударенко.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю в Челябинской области с помощью омбудсмена были восстановлены права 27 мобилизованных. В том числе 10 повесток аннулировали, а 17 граждан вернули домой.