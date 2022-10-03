Вашингтон, 3 октября, 2022, 21:29 — ИА Регнум. США намерены одновременно противодействовать и России, и Китаю, констатируя тактическое согласование своих действий этими двумя странами, заявила 3 октября помощник шефа Пентагона по международной безопасности Селест Уолландер.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Такое заявление она сделала, выступая в Центре стратегических и международных исследований.

«Обстановка в сфере глобальной безопасности такова, что Соединенные Штаты и их союзники по всему миру противодействуют как усиливающемуся и опасному Китаю, так и ослабевающей, но опасной России. И поэтому у США нет иного выбора, кроме противостояния обоим этим вызовам», — заявила Уолландер.

При этом она отметила, что Москва и Пекин «координируются в тактическом и стратегическом плане, а многие интересы этих стран совпадают».