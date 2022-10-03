Берлин, , 21:24 — REGNUM Власти ФРГ так и не нашли правильного варианта объединения двух Германий, в 1990 году состоялось не объединение, а поглощение, отметил в своем комментарии 3 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Германия Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Ровно 32 года назад ГДР «вошла» в состав ФРГ, а точнее — была поглощена Западной Германией. 3 октября в Германии официально отмечается «День немецкого единства».

« Для Советского Союза это было крупное политическое поражение, последствия которого наша страна испытывает и сегодня. И точно так же на Россию перешло бремя предательства, которое в отношении ГДР, руководства этой дружественной страны, лично Эриха Хонеккера, Маркуса Вольфа, немецких коммунистов совершили Горбачёв и Ельцин.

Власти ФРГ так и не нашли правильного варианта объединения двух Германий; состоялось не объединение, а поглощение. Восточные немцы этого унижения не забыли. Пример «инкорпорированной» в элиту ФРГ восточной немки Ангелы Меркель ничего не меняет. Эта история ещё скажется на внутреннем положении в ФРГ.