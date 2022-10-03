Анкара, , 21:19 — REGNUM 29-летний экс-полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Магомед Оздоев, выступающий за «Фатих Карагумрук», отметился результативной передачей в матче 8-го туре турецкой Суперлиги 2022/23 с «Истанбулспором».

Оздоев Магомед Андрей Пронин © ИА REGNUM

Это результативное действие стало для Оздоева первым в составе нового клуба. За «Фатих Карагумрук» хавбек выступает с 28 июля 2022 года после перехода из санкт-петербургского «Зенита» на правах свободного агента.

Действующее соглашение Магомеда Оздоев с турецким клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 29-летнего хавбека в 2,5 миллиона евро.