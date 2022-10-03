Верона, Италия, , 21:15 — REGNUM 3 октября в Вероне на стадионе «Маркантонио Бентегоди» футбольный клуб «Удинезе» в матче восьмого тура итальянской Серии А сезона 2022/23 сыграет с «Вероной». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Футбол MondejarFoto

Стартовые составы команд:

«Верона»: Лоренцо Монтито, Исак Хин, Федерико Чеккерини, Корай Гюнтер, Джош Дойг, Мигел Велозу, Симоне Верди, Дарко Лазович, Адриан Тамез, Томас Генри, Роберто Пикколи.

«Удинезе»: Марко Сильвестри, Дестини Удоджи, Неуэн Перес, Родриго Бекао, Санди Ловрич, Жан-Виктор Макенго, Уолес Соуза, Яка Бийол, Роберто Перейра, Айзек Саксесс, Жерар Деулофеу.

На данный момент «Верона» с одной победой и пятью набранными очками занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе», набрав 16 очков, располагается на пятой позиции.