Челябинск, , 21:11 — REGNUM В Челябинской области пятеро мобилизованных граждан впоследствии были признаны негодными к службе по состоянию здоровья и отпущены домой. Об этом сообщила журналистам региональный омбудсмен Юлия Сударенко.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Ещё у некоторых граждан имелась бронь. Но военкомат не получил вовремя соответствующих документов. Когда это произошло, граждан также отпустили домой.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за неделю в Челябинской области вернули по домам 17 мобилизованных. Ещё 10 повесток было аннулировано.