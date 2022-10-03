Тюмень, , 21:07 — REGNUM В Тюменской области за восемь месяцев 2022 года было отловлено 2784 животных без владельца. Из них вернулись к прежним хозяевам, а также приобрели новых 955 кошек и собак, сообщает региональное управление ветеринарии.

Пункт передержки животных Thedodo.com

На 1 сентября 2022 года межмуниципальные приюты были заполнены на 69%, в них находилось 503 животных.

Как отмечают в управлении, в связи с окончанием дачного сезона на улицах Тюменской области увеличивается количество брошенных нерадивыми собственниками кошек и собак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области работают четыре крупных межмуниципальных приютов в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске и Ишиме, созданных по поручению главы региона Александра Моора. Все они содержатся за счёт областного бюджета.

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