Санкт-Петербург, , 22:18 — REGNUM Необходимости в легализации «ЧВК Вагнера» в России нет, заявил петербургский предприниматель Евгений Пригожин, комментируя вопрос журналистов газеты «Парламентская газета» о предложении законодательно урегулировать деятельность частных военных компаний.

По словам Пригожина, у сотрудников ЧВК есть все необходимые социальные преференции, такие как страхование и пенсия.

«Это дело их работодателей, в частности, таких как я», — сказал бизнесмен, слова которого приводит пресс-служба компании «Конкорд».

Предприниматель отметил, что не считает целесообразным создавать правовую базу для защиты бойцов от нападок противников, потому что «способен сделать это самостоятельно».

Кроме того, бизнесмен добавил, что решение пойти на службу в «ЧВК Вагнера» должно уважаться обществом. Бизнесмен описал три главных качества бойцов ЧВК. По его словам, 90% «вагнеровцев» являются настоящими патриотами и идут туда не за деньгами или романтикой.

«Есть любовь к Родине, патриотизм и стремление сделать что-то доброе и важное в своей жизни. 90% из них — патриоты со значительно большей буквы «П», чем многие лидеры общественного мнения, которые кричат об этом с трибун», — подчеркнул он.

Напомним, президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России, которая проходит не без проблем. Тем временем бойцы «ЧВК Вагнера» успешно выполняют поставленные задачи для защиты территорий России, заявил ранее Пригожин.