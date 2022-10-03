3 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление молдавского президента Майи Санду о готовности объявить в возглавляемой ею стране мобилизацию в случае, если Вооруженные силы Российской Федерации будут освобождать от киевского нацистского режима Одесскую область.

Мирослава Романенко, , 21:41 — REGNUM Молдавский президент Майя Санду заявила о готовности объявить в возглавляемой ею стране мобилизацию в случае, если Вооруженные силы Российской Федерации будут освобождать от киевского нацистского режима Одесскую область. Соответствующее заявление политик сделала в ходе розыгрыша пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

Питер Брейгель Старший. Безумная Грета (фрагмент)

Санду позвонили от лица представителя киевского режима Дениса Шмыгаля. В ходе беседы молдавский лидер отметила, что если российская армия подойдет «близко к Одессе», то Молдавии придется принять жителей Одессы.

«И тогда нам, конечно, придётся защищаться настолько эффективно, насколько мы сможем с учётом ресурсов, которые у нас есть», — добавила она

Также собеседник Санду сказал ей, что Молдавия должна быть готова «к проведению мобилизации», на что молдавский лидер ответила, что если «это произойдёт, то, конечно, мы проведём мобилизацию».

Читайте также: Спикер парламента Молдавии надеется на помощь Румынии в модернизации армии

Заявление Санду обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения недоумевают, почему жители Одессы должны будут бежать в Молдавию, если российские войска войдут в Одесскую область. Иные добавили, что жители Молдавии недовольны политикой Санду и есть вероятность, что русских скорее будут встречать хлебом-солью. Другие также отметили, что Санду будет действовать по указке Штатов.

Майя Санду European People’s Party

«[Санду] будет делать то, что ей скажут хозяева. Плевать там на мнение молдаван», — написал Sergei.

«Когда наши подойдут к Одессе, Майя, тебе бежать быстрее нужно будет из Молдавии, а не мобилизацию проводить», — с сарказмом призвал Андрей К.

«Не если подойдут к Одессе, а когда…» — подчеркнула Галина.

«Её свои скоро на вилы посадят и на костре инквизиции сожгут. Там люди в большинстве своём не поддались русофобским настроениям», — отметила Марина.

«Почему недоразумение Санду считает, что ОДЕССИТЫ побегут от русских войск?!..» — не понимает Наталия.

«Надо отдать должное Америке, марионеток по Европе славных расставила», — с сарказмом добавил Slawа.

«Народ сам тебе мобилизацию проведёт, бежать будешь в Одессу…» — не выдержала Ольга.

«Если Россия приблизится к границе Молдавии, никакая мобилизация не поможет. Пройдут до Румынии и не заметят», — иронизирует Vic tsarevich.

«Ну бред же! Судя по тому, что происходит в Молдавии, русских солдат будут встречать с хлебом и солью да ещё попросят, чтобы эту барышню куда подальше убрали», — отреагировал Areksey.

«С какой целью провести мобилизацию? Поддержать российские войска?» — пошутил Danil K.

«Что-то я не понял… В Молдавии проводим референдум о присоединении к России?» — с сарказмом подытожил один из участников обсуждения.

Читайте также: Власти Молдавии отреагировали на сообщение о планах по мобилизации в стране

Добавим, в министерстве обороны Молдавии указали на то, что Кишинев не готовится проводить мобилизацию в стране.