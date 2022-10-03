Самара, 3 октября, 2022, 21:03 — ИА Регнум. 17-летний фланговый нападающий молодежной сборной России по футболу Сергей Пиняев с оценкой 7.62 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 11-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Крылья Советов» — «Краснодар» (0:0).

Алексей Колчин ИА REGNUM Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин

В матче с «быками» Сергей Пиняев отметился тремя успешными обводками, одним удачным отбором и тремя поданный угловыми. Точность передач 17-летнего футболиста составила 69%.

В текущем сезоне на счету Сергея Пиняева один забитый мяч в ворота «Ростова» в шести матчах чемпионата России по футболу.

За «Крылья Советов» Пиняев выступает с 23 июля 2021 года после перехода из «Чертаново» за 500 тысяч евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 17-летнего полузащитника в 1,7 миллиона евро.