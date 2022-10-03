В Совете ООН по правам человека русофобию осудили 11 стран
Женева, Швейцария, 3 октября, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Заявление, осуждающее русофобию, поддержали в Совете ООН по правам человека 11 стран. Совместное заявление было обнародовано 3 октября в Женеве на 51-й сессии СПЧ ООН. В числе осудивших русофобию — Китай и Белоруссия.
В тексте, обнародованном заместителем постпреда России при женевской штаб-квартире ООН Никитой Жуковым, сказано, что страны считают дискриминацию, развязанную в последние месяцы властями ряда государств против русских и русскоязычных жителей, беспрецедентной по масштабу и глубине.
Начиная с февраля «русские систематически дискриминируются на этнической и языковой основе», заявил Жуков, добавив:
Отмечается, что дискриминация коснулась и банковских услуг, и образования, и медицины, и культуры, и спорта. Так, «российская собственность становится объектом захвата», а этнических русских лишают работы, российские семьи выгоняют из квартир в нарушение договоров аренды.