Самара, , 21:01 — REGNUM 3 октября в Самаре на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграли вничью с «Краснодаром». Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

ФК «Краснодар»

Желтые карточки получили Кайо (38’), Глен Бейл (38’) и Максим Глушенков (72’). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. Ассистенты главного судьи — Игорь Демешко и Денис Бережков. Резервный арбитр — Сергей Карасев.

Составы команд:

«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Горшков (Зотов, 20’), Бейл, Евгеньев, Пиняев (Витюгов, 73’), Якуба (Чиркович, 73’), Ежов, Рахманович, Коваленко (Бабкин, 88’), Глушенков (Хубулов, 89’).

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Кайо, Волков, Литвинов, Сперцян, Ионов (Ахметов, 74’), Баньяц, Пина (Окоронкво, 78’), Олусегун (Кокшаров, 88’), Кривцов.

«Краснодар», набрав 21 очко, по итогам 11-го тура опустился на пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-лиги 2022/23. «Крылья Советов» с 11-ю очками остались на 11-й позиции.