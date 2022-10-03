Нью-Йорк, США, , 21:00 — REGNUM США считают независимую политику России главным препятствием для своей мировой гегемонии, заявил 3 октября на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В качестве основного препятствия на пути восстановления своих гегемонистских позиций США рассматривают суверенный курс России», — сказал Воронцов.

Он указал, что против России и других стран, которых США считают своими соперниками, Вашингтон создаёт коалиции и применяет различные санкции, ограничивает их участие в межгосударственных организациях и даже оказывает прямое силовое давление.

«Идеологической ширмой служит концепция «порядка, основанного на правилах», которая разработана узкой группой стран для обслуживания исключительно собственных интересов и имеет конфронтационный характер», — пояснил Воронцов.

«Ради свободы рук в продвижении своих узкокорыстных интересов и достижения военно-политического превосходства западные страны разрушили целый ряд опор архитектуры глобальной безопасности, включая соглашения в сфере контроля над вооружениями», — добавил российский дипломат.

Читайте ранее в этом сюжете: США и союзники начали новую кампанию вербовки российских дипломатов