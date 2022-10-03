Нью-Йорк, США, 3 октября, 2022, 21:00 — ИА Регнум. США считают независимую политику России главным препятствием для своей мировой гегемонии, заявил 3 октября на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«В качестве основного препятствия на пути восстановления своих гегемонистских позиций США рассматривают суверенный курс России», — сказал Воронцов.

Он указал, что против России и других стран, которых США считают своими соперниками, Вашингтон создаёт коалиции и применяет различные санкции, ограничивает их участие в межгосударственных организациях и даже оказывает прямое силовое давление.

«Идеологической ширмой служит концепция «порядка, основанного на правилах», которая разработана узкой группой стран для обслуживания исключительно собственных интересов и имеет конфронтационный характер», — пояснил Воронцов.

«Ради свободы рук в продвижении своих узкокорыстных интересов и достижения военно-политического превосходства западные страны разрушили целый ряд опор архитектуры глобальной безопасности, включая соглашения в сфере контроля над вооружениями», — добавил российский дипломат.