Милан, Италия, , 20:49 — REGNUM 4 октября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» футбольный клуб «Интер» в центральном матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 встретится с каталонской «Барселоной». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

На данный момент «Барселона» с одной победой и тремя набранными очками занимает второе место в турнирной таблице группы C. «Интер», также набрав три очка, располагается позицией ниже из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

В последний раз «Интер» и «Барселона» играли между собой 10 декабря 2019 года в матче 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА. Тот матч завершился минимальной победой «сине-гранатовых» со счетом 2:1, а забитыми мячами отметились Карлес Перес (23’), Ромелу Лукаку (44’ Лаутаро Мартинес) и Ансумане Фати (86’ Луис Суарес).