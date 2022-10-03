Москва, 3 октября, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Бывший игрок московского «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал 30-летнего нидерландского флангового нападающего Квинси Промеса лучшим легионером в истории «красно-белых».

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Спартак» Квинси Промес

«Мацуев назвал Промеса, Алекса и Видича лучшими легионерами в истории «Спартака»? Я с ним полностью соглашусь. И тоже поставлю Промеса на первое место», — цитирует Кавазашвили издание «РБ Спорт».

В текущем сезоне Квинси Промес принял участие в 11-ти турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился девятью забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил три желтые карточки.

Промес вернулся в «Спартак» 24 февраля 2021 года, перейдя из амстердамского «Аякса» за 8,5 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 30-летнего нападающего в 10 миллионов евро.