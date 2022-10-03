Вашингтон, 3 октября, 2022, 20:48 — ИА Регнум. На фоне растущей экономической озабоченности американских избирателей республиканцы вновь обретают лидерство в преддверии выборов в Конгресс, сообщает 3 октября The Hill со ссылкой на опрос Университета Монмут.

DonkeyHotey Республиканцы и демократы

47% американцев либо хотят, чтобы Республиканская партия вернула контроль над Конгрессом, либо склоняются к поддержке данной партии в преддверии ноябрьских промежуточных выборов. Для сравнения, только 44% поддерживают демократов.

Это является значительным сдвигом по сравнению с августом, когда 50% опрошенных американцев заявили, что отдают предпочтение демократам. В то время 43% американцев склонялись к республиканцам.

Отметим, что одним из факторов таких перемен может быть озабоченность американцев растущей инфляцией в последний месяц перед днем выборов. 82% американцев считают инфляцию главным приоритетом, в то время как 68% заявили, что рабочие места и безработица являются наиболее важными факторами во время голосования.