Рим, , 20:39 — REGNUM 54-летний словенский спортивный функционер и президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил о намерении переизбраться на новый президентский срок в организации.

Александер Чеферин Uefa.com

«Я подам заявку на переизбрание на пост президента УЕФА. Я получил 55 писем в свою поддержку. Было бы странно, если бы я не стал избираться повторно. Буду ли я единственным кандидатом? Вероятно, да. В ФИФА не хотят, чтобы я покидал свой пост. Не думаю, что Европа представит своего кандидата на выборы президента ФИФА», — сказал Чеферин во время конгресса AIPS в Риме.

Действующим президентом международной организации ФИФА является 52-летний швейцарский и итальянский спортивный функционер Джанни Инфантино.