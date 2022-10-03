Ростов-на-Дону, 3 октября, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Уклонистов от частичной мобилизации на границе с Казахстаном скоро тоже могут заставить подписывать документ о готовности предать Россию. Об этом заявил политолог Евгений Михайлов, передаёт Rostovgazeta.ru.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Патриот. Предатель. Иван Ургант

По его словам, такой порядок пересечения границы уже ввели в Грузии, а Казахстан хоть и является членом ОДКБ и ЕАЭС, но под давлением Запада рано или поздно сдастся и начнёт открыто демонстрировать антироссийские настроения.

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«Например, сейчас оттуда прозвучали заявления о том, что надо оказывать всемирную поддержку россиянам, которые бегут из России. Это тоже очень неоднозначная позиция для страны — члена Организации Договора о коллективной безопасности», — считает эксперт.

Также Михайлов обратил внимание на то, что на российско-казахской границе установили мобилизационные пункты.

«Но здесь ситуация двоякая. Непонятно, что лучше. Взять беглецов, которые при удобном случае попытаются выстрелить в спину, или лучше отпустить их, а потом наказать?» — подчеркнул политолог.

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