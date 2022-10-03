Луганск, , 20:45 — REGNUM Новый тип ракет для РСЗО HIMARS применяют бандеровские боевики при атаках на ЛНР, заявил 3 октября офицер представительства республики в СЦКК Алексей Гетманский.

Пусковая установка Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Комментируя обстрел бандеровцами города Старобельска (ЛНР) в ночь 3 октября, Гетманский сказал, что атаку боевики вели из РСЗО М142 HIMARS, повредив ряд гражданских объектов.

«Это второй населённый пункт, по которому они отработали таким типом ракет, — сообщил Гетманский в интервью РИА Новости. — Эта ракета — М30 — выпускается из установки М142 HIMARS».

Представитель российского региона добавил, что один раз этот тип ракет ВСУ применили по городу Брянка (ЛНР).

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