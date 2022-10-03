Манчестер, Великобритания, 3 октября, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил 22-летнего форварда «горожан» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда и 35-летнего аргентинского полузащитника «ПСЖ» Лионеля Месси.

Werner100359 Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд

«Эрлингу, возможно, нужны все его товарищи по команде, чтобы добиться высоких результатов. Но когда Эрлинг делает это, он невероятен. Месси же привык делать все самостоятельно», — цитирует Гвардиолу издание 101greatgoals.

В текущем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в восьми матчах Английской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился 14 забитыми мячами и тремя результативными передачами. Суммарно на поле норвежец провел 665 минут.

За «Манчестер Сити» норвежец выступает с 1 июля 2022 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро.