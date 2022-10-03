Бергамо, Италия, 3 октября, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Организация ФИФА обязала «Аталанту» из Бергамо расплатиться с московским «Локомотивом» за трансфер 26-летнего атакующего полузащитника сборной России Алексея Миранчука. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба «железнодорожников».

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Миранчук

«ФИФА поддержала требования «железнодорожников» и постановила, что «Аталанта» должна рассчитаться в течение 45 дней», — рассказала пресс-служба «Локомотива».

В текущем сезоне Алексей Миранчук, выступая за «Торино» на правах аренды, принял участие в двух матчах итальянской Серии А 2022/23, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Монцы». Суммарно на поле российский полузащитник провел 114 минут.

За «Аталанту» Миранчук выступает с 4 сентября 2020 года после перехода из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает хавбека в 10 миллионов евро.