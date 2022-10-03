Нижний Новгород, 3 октября, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Рынок ипотечного кредитования в Нижегородской области уверенно восстанавливается. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Fishki.net Ипотека

Если в мае 2022 года объём полученных нижегородцами займов на покупку жилья и земельных участков достиг своего минимума, уменьшившись за год на 75% из-за роста процентных ставок по кредитам, то в конце лета ситуация значительно улучшилась.

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Так, в августе нынешнего года объем ипотечного кредитования относительно мая вырос в 3,5 раза и достиг 6,7 млрд рублей.

Отметим также, что Нижегородская область занимает 48-е место в рейтинге регионов России с доступной ипотекой.

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