Вашингтон, , 20:46 — REGNUM Американский инженерный корпус армии США планирует выделить почти $800 млн на ликвидацию последствий наводнений, предотвращение ущерба от штормов в прибрежной зоне и укрепление цепочки поставок в стране.

Томас Гарт Бентон. Наводнение. 1951

В рамках плана ткаже планируется выделить $221 млн на предотвращение рисков наводнений на реке Перл в Джексоне, штат Миссисипи.

Ранее в августе президент США Джо Байден объявил в Джексоне чрезвычайное положение, когда город остался без питьевой воды из-за аварии на главной водоочистной станции. Городские власти связали поломку с наводнением на реке Перл.