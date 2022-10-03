Москва, 3 октября, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Пополнение в большой семье российских регионов будет оформлено безукоризненно правильно с точки зрения закона. Об этом написал 3 октября в своём телеграм-канале депутат Госдумы РФ от Курганской области Александр Ремезков («Справедливая Россия — За правду»).

Иван Шилов ИА REGNUIM Карта России

«Сегодня на пленарном заседании Госдумы ратифицируем подписанные президентом России договоры о вхождении в состав РФ новых субъектов федерации — Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. И сразу же принимаем соответствующие конституционные законы, внесенные главой государства», — отметил парламентарий.

Александр Ремезков добавил, что создаётся такой законодательный механизм интеграции новых субъектов федерации, который максимально защитит права миллионов жителей новых территорий России.

«Имеющиеся у людей документы об образовании будут признаны, а их трудовой стаж засчитан в соответствии с российским законодательством. Проживающие здесь бюджетники и пенсионеры будут получать те же выплаты, что и во всех других субъектах РФ. Интеграция по вертикали пройдёт в кратчайшие сроки — до 1 июня 2023 года», — пояснил Александр Ремезков.

Кроме того, по словам депутата Госдумы, в новых республиках и областях будут созданы территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти. А для оформления российского гражданства достаточно будет подать заявление и принести присягу.

«Таким образом не только на словах, но и на деле мы говорим жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей: «Добро пожаловать домой!», — подытожил Ремезков.