Париж, 3 октября, 2022, 20:23 — ИА Регнум. 35-летний атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Аргентины по футболу Лионель Месси не против продления контракта с парижским клубом. Об этом 3 октября сообщает издание Le Parisien.

Fifa.com Лионель Месси

По информации источника, желание Месси продлить контракт с «ПСЖ» связано с тем, что по сравнению с прошлым сезоном, в этом году Лионель намного более счастлив.

Действующее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2023 года. Ранее сообщалось, что в возвращении аргентинца заинтересована каталонская «Барселона».

В текущем сезоне Лионель Месси принял участие в 12 матчах за парижский клуб во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и восемью результативными передачами.