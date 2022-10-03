* запрещённая в России организация

Вашингтон, 3 октября, 2022, 20:23 — ИА Регнум. В Сомали в результате авиаудара США был убит один из лидеров исламистской террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 3 октября Reuters.

Jayel Aheram ВС США

Вооруженные силы США ликвидировали Абдуллаха Надира, одного из лидеров «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Отмечается, что группировка с связана с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Африканское командование США сообщило, что авиаудар вблизи Джилиба, примерно в 370 км к юго-западу от столицы Могадишо, был нанесен 1 октября.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ, разрешающий Пентагону отправить в Сомали военный контингент из состава сил специальных операций для борьбы с членами «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).