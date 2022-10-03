Вашингтон, , 20:18 — REGNUM 34-летний аргентинский форвард «Интер Майами» Гонсало Игуан сообщил, что завершит профессиональную карьеру футболиста после завершения сезона MLS. Футболист не станет продлевать истекающий в декабре контракт.

Гонсало Игуаин (сс) Leandro Ceruti

«Пришло время сообщить о решении, к которому я готовился в течение некоторого времени. Я попрощаюсь с футболом, профессией, которая много дала мне, подарила хорошие моменты и не очень», — цитирует Игуаина испанская газета Mundo Deportivo.

В текущем сезоне на счету Игуаина 14 забитых мячей и три результативные передачи в 26 матчах MLS 2022. Ранее аргентинский нападающий выступал за «Ривер Плей», мадридский «Реал», «Наполи», «Ювентус», «Милан» и лондонский «Челси».