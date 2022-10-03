Вашингтон, 3 октября, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Американский губернатор штата Нью-Гэмпшир Крис Сунуну направит два подразделения национальной гвардии из своего штата на американо-мексиканскую границу, где развивается исторический миграционный кризис, сообщает 3 октября Th Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Нью-Гэмпшир благодарит героических мужчин и женщин нашей национальной гвардии. Они откликнулись на призыв служить во время пандемии COVID, а теперь отвечают на другой призыв нашей страны. Они помогут бороться с продолжающимся гуманитарным кризисом на нашей южной границе», — говорится в заявлении Сунуну.

Отметим, что Сунуну стал одним из последних губернаторов-республиканцев, обратившим внимание на миграционную катастрофу на фоне того, как в прошлом финансовом году число нелегалов, незаконно пробравшихся в США, превысило два миллиона, что стало рекордным показателем.

Ранее губернатор Аризоны Дуг Дьюси, губернатор Техаса Грег Эбботт и губернатор Флориды Рон ДеСантис перевезли десятки нелегалов из своих штатов в города, управляемые демократами, чтобы заставить Демократическую партию и администрацию президента США Джо Байдена разделить с ними бремя, которое несут перегруженные пограничные районы.