Вашингтон, , 20:21 — REGNUM Заново и под наблюдением ООН провести референдумы о воссоединении регионов с Россией предложил американский миллиардер Илон Маск 3 октября в своём Тwitter.

Илон Маск Trevor cokley

Назвав уход Крыма из состава России ошибкой Никиты Хрущева и заявив, что Крым официально является частью РФ, как это было с 1783 года, Маск предложил повторить выборы «аннексированных регионов под наблюдением ООН», добавив: «Россия уходит, если на это будет воля народа».

Нужно также обеспечить водоснабжение Крыма, считает Маск. Он добавил, что территория б. УССР «должна остаться нейтральной страной». Добавим, что пост включает анонимный опрос, в котором мнения с оценкой предложений Маска разделились примерно поровну, причём слегка перевешивают согласные с его мыслями.

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