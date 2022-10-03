Архангельск, , 20:09 — REGNUM В Архангельской области мобилизованные в ряды ВС РФ получат по сто тысяч рублей. Деньги на эти цели выделят из регионального бюджета, сообщает областное правительство.

Иркутск, мобилизация Правительство Иркутской области

Кроме того, власти региона намерены обеспечить бесплатным горячим питанием школьников из семей участников СВО, а также компенсировать расходы на посещение детского сада ребенком из семей военнослужащих, которые призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, на Вологодчине мобилизованным не только выдадут по сто тысяч рублей, но и будут выплачивать ежемесячное «пособие» в 10 тысяч рублей.