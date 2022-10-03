Новосибирск, , 20:07 — REGNUM В компании «Экология-Новосибирск» введено внешнее управление. Организация является регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области.

Вывоз мусора Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ранее решение о введении на предприятии такой процедуры было поддержано в сентябре на собрании кредиторов компании, — уточняет «Коммерсантъ — Сибирь». — На тот момент в реестр кредиторов «Экологии-Новосибирск» были включены требования на 600 млн рублей. Ранее сообщалось, что кредиторская задолженность компании оценивается в 1,9 млрд рублей».

Напомним, что «Экология-Новосибирск» была выбрана в качестве регоператора в 2019 года. В декабре 2021 года организация подала в заявление о самобанкротстве. В феврале 2022 года в компании было введено наблюдение.