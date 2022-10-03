Самара, 3 октября, 2022, 20:04 — ИА Регнум. 3 октября в Самаре на стадионе «Самара Арена» футбольный клуб «Крылья Советов» в последнем матче 11-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 встретится с «Краснодаром». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

ФК «Краснодар»

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Глен Бейл, Роман Евгеньев, Сергей Пиняев, Роман Ежов, Денис Якуба, Александр Коваленко, Амар Рахманович, Максим Глушенков.

«Краснодар»: Матвей Сафонов, Кристиан Рамирес, Кайо, Сергей Волков, Вячеслав Литвинов, Эдуард Сперцян, Алексей Ионов, Михайло Баньяц, Кевин Пина, Олакунле Олусегун, Никита Кривцов.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. Ассистенты главного судьи — Игорь Демешко и Денис Бережнов. Резервный арбитр — Сергей Карасев.