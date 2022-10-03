Москва, , 20:21 — REGNUM В Московском международном деловом центре «Москва-Сити» к 2030 году собираются построить 80-этажный небоскреб, который станет самым высоким офисным зданием в столице. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

Комплекс «Москва-Сити» Александра Просвирникова © ИА REGNUM

По данным источника, общая площадь здания составит 196 тыс. квадратных метров, а арендопригодная — порядка 130 тыс. Высота объекта составит 400 метров. В небоскребе будут организованы офисы, рестораны, кафе, фитнес-центр, спа-зоны и смотровая площадка.

Напомним, в настоящий момент на территории «Москва‑Сити» расположены 19 различных объектов. Самым высоким зданием на территории делового центра является башня «Федерация «Восток», высота которой составляет 373,7 метров.

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