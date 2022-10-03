Монако, , 20:01 — REGNUM 26-летний атакующий полузащитник сборной России по футболу Александр Головин включен в символическую сборную недели во французской Лиге 1 2022/23. Об этом 3 октября сообщает издание L’Equipe.

Александр Головин

В воскресенье «Монако» Головина одержало крупную победу над «Нантом» со счетом 4:1, а российский полузащитник отметился одной результативной передачей.

В текущем сезоне на счету Головина 3 (1+2) очка по системе гол+пас в восьми встречах. Также полузащитник получил одну желтую карточку.

За «Монако» Александр Головин выступает с 27 июля 2018 года после перехода из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.