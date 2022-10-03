Небраска, США, , 20:09 — REGNUM В США быстро разрастающийся лесной пожар 3 октября охватил 15 тысяч акров штата Небраска, несмотря на усилия пожарных, сообщает UPI.

Лесной пожар Vk.com/rosatom_vniief

Очагом пожара стал национальный лес Небраски в округе Томас, жители которого поспешно эвакуировались. Власти подозревают, что причина пожара была рукотворной.

В данный момент с пламенем борются несколько крупных и одномоторных воздушных танкеров. На помощь также направляется пожарная охрана штата Южная Дакота.

«Подробностей мало, так как пожар развивается очень быстро. Вероятно, причиной стал человек. Люди были эвакуированы. Лесная служба и добровольные пожарные находятся на месте происшествия», — сообщили представители национального леса Небраски в Facebook.

Напомним, что согласно данным правительства, основной причиной лесных пожаров в США в этом году стала засуха.