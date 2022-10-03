Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, , 19:57 — REGNUM В Пуровском районе Ямала по факту гибели в водоеме двух человек организована доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Знак запрета — тонкий лёд Андрей Алексеев

По предварительным данным, в ночь на 1 октября 2022 года в посёлке Самбург Пуровского района 18-летняя девушка вышла на тонкий лёд и упала в воду. Поспешивший ей на помощь 16-летний подросток также оказался в водоёме. Оба утонули.

По факту назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз, опрашиваются очевидцы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Абыйском районе Якутии перевернулась лодка. В момент ЧП на борту находились три человека, одного из них не могут найти.

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