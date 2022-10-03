При ликвидации аварии грузовика в Иркутской области погиб сотрудник МЧС
Иркутская область, 20 августа, 2008, 13:09 — ИА Регнум. 18 августа в 21:35 по местному времени (16:35 мск) на 95 км автодороги Иркутск - Чита на сложном участке "серпантина" около поселка Култук Слюдянского района Иркутской области водитель грузовика марки Freightliner не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе
Для оказания помощи на место ДТП были вызваны сотрудники пожарной части №66 из поселка Култук.
В 22:30 (17:30 мск) водитель другого грузовика Iveco, двигаясь в попутном направлении, также не справился с управлением и допустил столкновение с опрокинутым автомобилем. Второй грузовик наехал на ликвидирующих последствия ДТП сотрудников