Иркутская область, 20 августа, 2008, 13:09 — ИА Регнум. 18 августа в 21:35 по местному времени (16:35 мск) на 95 км автодороги Иркутск - Чита на сложном участке "серпантина" около поселка Култук Слюдянского района Иркутской области водитель грузовика марки Freightliner не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГИБДД по Иркутской области, большегруз с прицепом перегородил дорожное полотно.

Для оказания помощи на место ДТП были вызваны сотрудники пожарной части №66 из поселка Култук.