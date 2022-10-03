Москва, , 20:04 — REGNUM США виновны в ряде подрывов трубопроводов. Об этом написал 3 октября в своём телеграм-канале заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Archive.government.ru

Сообщив, что у него состоялась сегодня беседа с президентом Никарагуа Даниэлем Ортего, Медведев признался, что после этого вспомнил о ряде ситуаций с участием США.

Так, 11 октября 1983 года американцы «совершили налёт на нефтехранилище в порту Никарагуа Коринто, где подорвали пять нефтехранилищ, в которых хранилась бо́льшая часть нефтяных резервов» республики.

Затем через три дня в порту Пуэрто-Сандино «был подорван подводный трубопровод», а на следующий год в январе–марте «воды трёх никарагуанских портов, Коринто, Эль Блафф и Пуэрто-Сандино, были заминированы» американцами.

«Ничего не напоминает?» — спрашивает Медведев, очевидно, в свете диверсий на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» в Балтийском море, которые произошли неделю назад, возможно, при участии США.

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