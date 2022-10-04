Пекин, 4 октября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Арктике выпадает больше снега, чем дождя, но ожидается, что к концу столетия ситуация изменится. Новое исследование, опубликованное в Advancing Earth and Space Science (AGU), показывает, что частота дождливых дней в Арктике может удвоиться к 2100 году. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает EurekAlert.

М. Иванов Национальный парк «Русская Арктика» Арктика

По словам авторов статьи, по мере того, как планета нагревается, ожидается, что более частые и интенсивные арктические дожди будут распространяться всё дальше к центру Северного Ледовитого океана и внутренней части Гренландии.

«В будущем ситуация радикально изменится, потому что количество осадков будет распространяться дальше во внутренние районы и станет катализатором дальнейшего удаления ледяного покрова», — добавил Доу.

Ожидается, что дожди в Арктике приведут к ускорению таяния вечной мерзлоты, высвобождению огромного количества парниковых газов и ускорению таяния морского ледяного покрова, что, вероятно, вызовет последствия для экологии Арктики и коренных народов, а также сообществ по всему миру.

Увеличение частоты, интенсивности и масштабов осадков в основном вызвано более быстрыми темпами локального потепления, которые в Арктике«в два-три раза превышают среднемировые показатели».

«И это серьезный повод для тревоги», — отметилКунде Сяо, ученый-исследователь из Пекинского педагогического университета и соавтор исследования.

В немногих исследованиях изучалась частота и интенсивность арктических дождей, поэтому мало что известно о том, как эти факторы изменятся в ближайшем будущем. Доу и его соавторы использовали климатические модели для детализации будущих изменений частоты и интенсивности осадков при высоком уровне выбросов парниковых газов в период с 2015 по 2100 год.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новое исследование, опубликованное в американском интернет-журнале Science, показало, что закисление западной части Северного Ледовитого океана происходит в три-четыре раза быстрее, чем в других океанах. Океан, который поглощает треть всего углекислого газа в атмосфере, стал более кислым из-за использования ископаемого топлива. Быстрая потеря морского льда в арктическом регионе за последние три десятилетия ускорила темпы долгосрочного подкисления.

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