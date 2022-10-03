Стокгольм, 3 октября, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Закон о дискриминации следует расследовать и, возможно, полностью отменить. Об этом газете Arbetet рассказал Ричард Йомсхоф, новый председатель комитета риксдага Швеции по вопросам юстиции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

Йомсхоф, как и его партия Шведских демократов, считает неправильным, что закон не защищает людей на основании их политических убеждений. Шведские демократы считают, что закон следует заменить правилом, запрещающим «неправомерную дискриминацию». Это оправдано тем, что общие ресурсы не должны использоваться «в интересах отдельных групп, которые сейчас пользуются благосклонностью истеблишмента».

«Если у вас есть закон о дискриминации, который указывает только на определенные основания для дискриминации, вы исключаете другие случаи», — объяснил Йомсхоф.

Сегодняшний закон о дискриминации в Швеции написан для защиты различных групп в обществе. Дискриминация не должна иметь места по признаку пола, этнической принадлежности, религии, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, возраста или инвалидности.