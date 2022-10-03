Москва, 3 октября, 2022, 19:57 — ИА Регнум. России следовало бы отозвать всех посланников из всех дипломатических центров Прибалтики и вести диалог с республиками через Венгрию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 октября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«По вопросу работы посольств и представительств России на территории Прибалтики считаю верным решение отозвать всех наших посланников из всех наших дипломатических центров в этих республиках и вести с ними диалог через Венгрию. Посол Венгрии получит полномочия по ведению диалога с правительствами прибалтийских республик, а в дальнейшем, не исключено, и с правительством Польши», — предложил собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что временный поверенный в делах России Сергей Рябоконь объявлен в Литве персоной нон грата. Ему был выражен «решительный протест» в связи с воссоединением с РФ четырёх регионов: двух республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. В МИД России пообещали дать соответствующий ответ на объявление временного поверенного персоной нон грата.

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