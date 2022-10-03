Вашингтон, , 20:05 — REGNUM Канада ввела новые санкции против Ирана под предлогом нарушения прав человека на фоне смерти 22-летней иранки Махсы Амини, задержанной так называемой полицией нравов Ирана, сообщает 3 октября Reuters.

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«Данные санкции были введены в ответ на грубые нарушения прав человека, совершенные в Иране, включая систематическое преследование женщин и, в частности, вопиющие действия иранской так называемой «полиции морали», которые привели к смерти Махсы Амини, находившейся под их стражей», — говорится в заявлении канадского правительства.

Отмечается, что новые санкции являются продолжением старых ограничений Канады против Ирана и затрагивают 25 физических и девять юридических лиц, в том числе должностных лиц корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и министерства разведки и безопасности.

Под канадские санкции также попали министр разведки Ирана Исмаил Хатиб и государственный канал Press TV.

Напомним, что после смерти Махсы Амини в Иране вспыхнули массовые протесты, поддержанные в Париже и Лондоне. Во время беспорядков в Иране, по сообщениям СМИ, погибло уже более 40 человек.

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