Мурманск, 3 октября, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Финансирование модернизации военных гарнизонов необходимо увеличить. Об этом губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил в ходе слушаний по федеральному бюджету в Совете Федерации.

Марина Захарова ИА REGNUM Вид на Североморск

«Нам необходимо опережающим порядком заниматься модернизацией населенных пунктов, в которых проживают военнослужащие и их семьи. Понятно, что все они построены в Советском Союзе, в 90-е годы ими никто не занимался. Финансирование, которое есть сейчас — недостаточно», — заявил глава региона.

Он напомнил, что программа реновации ЗАТО была запущена в регионе в 2021 году. В 2022 году программа была продолжена за счет областного бюджета, но в 2023 году на эти цели денег у региона может не хватить.

«Федеральным проектом бюджета на данный момент предусмотрено 300 млн рублей, в то время как нам требуется 17,5 млрд для приведения в порядок этих территорий», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области насчитывается пять ЗАТО: Североморск, Островной, Заозерск, Видяево и Александровск, в состав которого входят крупные гарнизоны Полярный, Гаджиево и Снежногорск.